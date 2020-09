tmw Juve, circa 40 tifosi al J Medical in attesa dell'arrivo di Alvaro Morata

Tra pochi minuti Alvaro Morata, pronto al ritorno alla Juventus dopo 4 stagioni trascorse tra Real Madrid, Chelsea e Atletico, arriverà al J Medical per svolgere i consueti test prima di firmare il suo nuovo contratto con il club bianconero. I tifosi non vedono l'ora di riabbracciarlo e circa una quarantina di sostenitori del club campione d'Italia sono già in fila per accogliere lo spagnolo alle visite mediche.