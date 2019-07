Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tante le richieste per Luca Coccolo ma la Juve intende tenerselo stretto. Dopo il prolungamento del contratto, il difensore resterà per la seconda stagione consecutiva in Under 23, agli ordini del neo allenatore Fabio Pecchia. La scorsa stagione è rientrato abbastanza nelle rotazioni di Zironelli, il secondo anno in Seconda Squadra dovrebbe essere quello della definitiva consacrazione.