TMW - Juve, contatti con Pochettino da 20 giorni: pronto triennale da top

© foto di Imago/Image Sport

La Juventus sta cercando ancora il sostituto di Massimiliano Allegri, nonostante ieri Pavel Nedved abbia detto di avere le idee molto chiare. E, in effetti, Andrea Agnelli vorrebbe raggiungere un nome top. Guardiola e Zidane sono attualmente impossibili da prendere, così come Jurgen Klopp, deciso a rimanere a Liverpool per vincere la Premier, anche dovesse alzare la Champions League.

POCHETTINO A 12 MILIONI - Così il nome principale è quello dell'argentino, contattato ancora prima della sfida di ritorno fra Ajax e Tottenham. Daniel Levy, presidente degli Spurs, conosce già la sua idea, perché Poch andrà a chiedere di essere lasciato libero - senza clausola da 40 milioni di euro - dopo la finale di Madrid. Sia in caso di vittoria che in quello di sconfitta. La Juventus è pronta a mettere sul piatto un triennale faraonico da 12 milioni di euro annui che ne farebbe il secondo più pagato del corpo tecnico, dopo Cristiano Ronaldo.

GLI ALTRI NOMI - Mourinho sembra un'ipotesi molto complicata, così come il ritorno di Conte, sempre osteggiati da Agnelli. Rimangono due identikit di contorno, con alcune voci che portano ad Ancelotti - quasi impossibile che il Napoli lo liberi. Simone Inzaghi sarebbe il più accessibile, come prima alternativa, ma Agnelli continua a volere un grande profilo.