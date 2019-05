TMW - Juve, da un Traoré all'altro: occhi puntati sul talentino della Dea

Fonte: Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle ultime ore si è parlato molto dell'interessamento da parte della Juventus per il centrocampista di proprietà dell'Empoli Hamed Traoré. Il giocatore era stato annunciato a gennaio dalla Fiorentina come nuovo giocatore viola ma non ha mai depositato il suo contratto e dunque gli azzurri possono trattare con altre società, compresa quella bianconera.

Da un Traoré all'altro - La Vecchia Signora però non segue solo il classe 2000 che gioca in Toscana, ma anche il fratello minore Amad, classe 2002, che sta facendo benissimo nelle giovanili dell'Atalanta. Esterno destro che gioca stabilmente in Primavera, ha già dimostrato di avere molto talento e di poter seguire le orme del fratello.