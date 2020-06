tmw Juve, definite anche le cessioni di Sene e Moreno: hanno firmato con Basilea e Man City

vedi letture

Non solo la maxi operazione con il Barcellona tra Miralem Pjanic e Arthur, non solo Simone Muratore all'Atalanta per 7 milioni di euro. La Juventus negli ultimi minuti ha definito anche la cessione in via ufficiale di Stephy Mavididi al Montpellier ed è ad un passo dalla definizione di Kaly Sene al Basilea. Tutto fatto anche per lo scambio con il Manchester City tra Pablo Moreno che va ai Citizens e Felix Correira che andrà a far parte dell'Under 23 della Juventus. Mancano solo le due ufficialità, attese a brevissimo.