Fonte: inviato a Torino

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Ferdinando Del Sole rientra alla Juve dal prestito alla Juve Stabia. Il fantasista classe 1998, dopo tre presenze in Serie B e una in Coppa Italia, si aggrega alla Juventus U23 bianconera. L'idea sarebbe quella di trattenerlo per la seconda parte di stagione, a disposizione di mister Fabio Pecchia. Concreta anche l'ipotesi di scambio tra Matheus Pereira (esterno brasiliano di proprietà della Juve e attualmente in prestito al Digione) e Alejandro Marquers (punta centrale classe 2000 di proprietà del Barcellona). I due club ne stanno parlando, l'operazione potrebbe prendere forma a stretto giro di posta.