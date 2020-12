tmw Juve-Dybala 2025, a gennaio nuovi contatti. PSG alla finestra per giugno, le ultime

Paulo Dybala vuole continuare il suo rapporto con la Juventus. Juventus che intanto ha rinnovato i contratti di Frabotta e Portanova fino al 2025, accordi già scritti e in attesa di essere ufficializzati. Per quello di Paulo però bisognerà aspettare ancora. Non è una questione economica, Dybala vuole sentirsi al centro del progetto Juve da un punto di vista tecnico. La proposta della società bianconera sul piano economico soddisfa il giocatore e chi gli sta vicino. Servirà un incontro per chiarire ogni dubbio ed inconveniente, più tecnico che economico. Dybala ha a cuore la Juventus e vorrebbe restare da protagonista. Appuntamento a gennaio, quando l’entourage di Dybala tornerà in Italia per approfondire nuovamente l’argomento. Intanto il PSG sta studiando la situazione da spettatore interessato. Se dovesse arrivare la rottura (oggi improbabile al di là della partita a scacchi tra le parti) per Dybala si aprirebbero le porte di Parigi. PSG che intanto sta cercando di definire le situazioni di Mbappé e Neymar e pensa a Joao Felix, ma Dybala è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Qualche mese e sarà tutto più chiaro. Quel che è certo è la voglia di Juve, alle giuste condizioni tecniche, di Paulo Dybala che è sempre pronto a legarsi ai bianconeri fino al 30 giugno 2025.