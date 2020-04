tmw Juve, Dybala è ancora positivo al Covid. Ma sarebbe ancora in attesa di un esito

vedi letture

La notizia sulla positività al COVID-19 al quarto tampone non trova conferma in seno all’entourage di Paulo Dybala, che – secondo quanto filtra - sarebbe ancora in attesa dell’esito dell’ultimo test effettuato. Anche il numero dei tamponi indicato potrebbe non essere del tutto corretto, in quanto – per definirsi completamente guarito – il calciatore deve risultare negativo a un doppio test e almeno in un’occasione si era presentato alla seconda verifica.

La Juventus, per motivi di privacy, non ha mai fornito aggiornamenti sulle cure dei propri tesserati, se non l’inizio e la fine della brutta parentesi, come nei casi di Rugani e Matuidi. Mentre l’argentino, in un paio di dirette, aveva raccontato le brutte sensazioni dei primi giorni a seguito di qualche sintomo poi scomparso. Forse il decorso più lento della malattia è dovuto proprio a quest’ultimo aspetto, anche se ormai da settimane Paulo sta bene e si allena regolarmente all’interno della propria abitazione.

Nessuna preoccupazione, insomma: il numero dieci bianconero resta fiducioso nell’archiviare ben presto la malattia, seppur ancora ufficialmente un soggetto positivo (dal 21 marzo) costretto al regime di isolamento domiciliare.