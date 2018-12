TMW - Juve, Dybala e una perla sotto gli occhi dello United

Fonte: dal nostro inviato allo Stade de Suisse a Berna

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Manchester United ha osservato Young Boys-Juventus. E non certo soltanto per quello che era lo sviluppo della gara, poi ininfluente, nella corsa al primo posto nel girone. Un uomo dei Red Devils era presente questa sera sugli spalti per visionare alcuni giocatori della partita. Su Kevin Mbabu c'erano gli occhi di alcune società di Bundesliga, anche in Inghilterra è monitorato ma chiaramente lo United era a Berna per alcuni giocatori della Juve. Tra cui Dybala, in gol dopo l'ingresso in campo con una perla di rara bellezza.