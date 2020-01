TMW - Juve, è a un passo lo scambio tra Marques e Pereira col Barça

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano conferme sulla prossima chiusura tra Juventus e Barcellona per lo scambio tra Alejandro Marques e Matheus Pereira. Ieri il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, ne ha parlato chiaramente. "Abbiamo parlato con i blaugrana per lo scambio tra Matheus Pereira e Marques. Noi abbiamo tenuto Matheus Pereira alcuni anni con noi, un giocatore molto bravo, molto tecnico, che però ha bisogno di un certo tipo di calcio per esprimersi ai suoi livelli, che è un calcio più tecnico. Lui è un giocatore molto tecnico, brasiliano. Abbiamo individuato da loro un giocatore che è più un bomber all'italiana, quindi crediamo sia una cosa giusta per entrambi. Stiamo procedendo con questo tipo di operazione".

Siamo ai dettagli Le parti sono al lavoro quotidiano, in contatto tra Spagna e Torino per definire la trattativa. Tutto confermato, Pereira dovrebbe restare in prestito al Dijon e Marques aggregarsi all'Under 23 della Juventus. C'è fiducia, tutto si può chiudere in questa settimana, i contratti sono al vaglio.