Fonte: Dal nostro inviato, Giovanni Albanese

Festa a sorpresa per Cristiano Ronaldo nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno. Il giocatore della Juventus, accompagnato dalla fidanzata Georgina, è arrivato da poco in un locale nel centro di Torino, con il giocatore che ha ricevuto un auto in regalo. Di seguito la foto di TMW grazie alla collaborazione di un tifoso bianconero.