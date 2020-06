tmw Juve, filtra ottimismo: differenziato sul campo per Chiellini, Ramsey e Higuain

La Juve prosegue gli allenamenti mattutini in avvicinamento alla finale di Coppa Italia, in programma mercoledì a Roma. La squadra di Sarri lavora ancora in due tronconi: chi ha giocato venerdì scorso con il Milan, si è concesso il secondo giorno consecutivo di defaticante; tutti gli altri, invece, hanno svolto una partitella. Una ventata di ottimismo è giunta dai tre indisponibili in semifinale, Chiellini, Ramsey e Higuain, che hanno fatto tutti differenziato sul campo: poche ma concrete le speranze di vederli protagonisti contro il Napoli quantomeno per un brevissimo spezzone di gara. Il primo allenamento della settimana proietterà i bianconeri verso l’appuntamento di metà settimana: Sarri prepara qualche sorpresa rispetto all’ultima occasione, volendo riscattare il passivo del San Paolo in campionato. Questa volta, però, ci sarà in palio un trofeo.