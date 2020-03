tmw Juve-Gabriel Jesus, il brasiliano non chiude la porta. Problema valutazione

Prima dello scoppio della bolla Coronavirus, la Juventus ha cercato di capire quale è la situazione relativa a Gabriel Jesus, attaccante brasiliano del Manchester United. Da una parte Guardiola non vorrebbe privarsi dell'attaccante, però la questione fair play finanziario potrebbe portare anche a sanzioni che riguardano i bilanci per rientrare (o rimanere) in Champions.

SAREBBE SÌ - Mauro Icardi sembra una possibilità ancora remota, mentre Gabriel Jesus è molto interessato dal potere giocare in Italia, in particolare alla Juventus. Anche perché sarebbe il titolare fisso, in un attacco che probabilmente perderebbe Higuain (almeno sulla base delle intenzioni) per rivoluzionarsi e cercare di ringiovanire.

PROBLEMA VALUTAZIONE - C'è un prima e c'è un dopo. Nella prossima estate le quotazioni potrebbero essere dimezzate per tutte, forse non per i campioni. Sempre che il fair play finanziario non venga sospeso (abolito?) e non è una situazione che appare troppo lontana. Settanta milioni prima, ora intorno ai quaranta? I contatti sono comunque abbastanza avanzati e la trattativa intavolata, anche se molto dipenderà da quel che succederà nel mondo del calcio. E soprattutto fuori.