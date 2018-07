TMW - Juve-Genoa, concluso l'incontro per la punta Favilli

Il nuovo corso di AC Milan continua con la nomina di Leonardo De Araujo (“Leonardo”) a Direttore Generale dell’Area Tecnico-Sportiva, con effetto immediato. Un ritorno ricco di emozioni per i tifosi milanisti, oltre che un innesto professionale di grande esperienza e standing internazionale...

