TMW - Juve, giovani in vetrina: da Muratore a Mavididi, l'oro Under 23

Fonte: inviato a Torino

Contro il Team K League, in Corea, la Juve ha messo i vetrina i suoi giovani. L’occasione per mettersi in mostra non l’ha certo perduta Simone Muratore, centrocampista classe 1998 che la scorsa stagione è cresciuto tantissimo nella Seconda Squadra Under 23. Gli infortuni sono ormai alle spalle: la nuova stagione sarà quella della consacrazione, e forse non è un caso che il suo compariva in quella famosa lista smarrita da Paratici in un ristorante romano qualche mese fa. Tanti club di Serie B, e alcuni di Serie A, si sono mossi per averlo in prestito.

In buona compagnia, Muratore, a Seul. Nel finale di gara protagonisti Mavididi e soprattutto Pereira, anche loro cresciuti in Under 23 la passata stagione. Il primo, acquistato la scorsa estate dall’Arsenal per una cifra vicina ai 2 milioni, potrebbe essere presto la ciliegina del mercato del Benevento, al lavoro per puntare alla Serie A con un organico di prim’ordine a disposizione di Filippo Inzaghi. Sul secondo, invece, le attenzione giungono anche dall’estero, oltre che da numerosi club di Serie A e B. Certo della permanenza, e prossimo al rinnovo contrattuale, Luca Coccolo: la società gli avrebbe già comunicato che intende trattenerlo un’altra stagione in Seconda Squadra. Valutazioni su Beruatto e Di Pardo: l’ipotesi cessione a titolo temporaneo resta viva.