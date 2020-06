tmw Juve, Higuain verso il recupero: potrebbe saltare Bologna per puntare il Lecce

Gonzalo Higuain potrebbe non comparire tra i convocati della Juventus per la trasferta di Bologna. L’attaccante argentino potrebbe rimanere alla Continassa per proseguire il percorso di recupero funzionale al rientro campo per uno spezzone di gara già venerdì con il Lecce. La linea cautelativa sul rientro, insomma, potrebbe avere la meglio a breve termine: il calendario piuttosto fitto, e la mancanza di alternative in rosa per una prima punta come lui, spinge a non voler minimamente rischiare eventuali ricadute. A differenza di Ramsey alla vigilia della finale di Coppa Italia, Higuain ha lavorato ancora a parte.