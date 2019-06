TMW - Juve, idee chiare sull'identikit del nuovo allenatore: 2/3 in corsa

Fonte: inviato a Torino

Idee chiare in casa Juve sulle caratteristiche del nuovo allenatore che prenderà in mano l’eredità di Massimiliano Allegri. Secondo quanto raccolto da TMW, la dirigenza sta lavorando su due/tre prospetti coerenti all’identikit tracciato da tempo da Nedved e Paratici, alla loro prima scelta su una guida tecnica. Probabile che il cerchio non si chiuda questa settimana. Dal club, chiaramente, non filtra alcun nome.

A tenere banco, al momento, l’ipotesi Maurizio Sarri, in attesa della chiamata della Juve dopo e di ritorno in Italia dal Chelsea, e il sogno Pep Guardiola, che potrebbe intrecciarsi con Pochettino o un altro profilo internazionale. Fondamentale, nei prossimi giorni, il lavoro diplomatico dei dirigenti bianconeri con i club che hanno sotto contratto gli allenatori individuati.

Così Fabio Paratici a margine del Football Leader 2019, a Napoli: "Abbiamo le idee molto chiare sul nuovo allenatore. Stiamo lavorando, ci vuole un attimo di tempo. Come ho già detto abbiamo un range di nomi, non un solo nome. Quando chiuderemo? Non c'è un tempo limite, stiamo lavorando e siamo molto tranquilli".