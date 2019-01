TMW - Juve, il Man United dice no alla proposta bianconera per Darmian

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Juventus e Manchester United non stanno trovando la quadra per l'operazione Matteo Darmian in bianconero. Secondo le ultime raccolte da TMW i Red Devils hanno rifiutato la proposta bianconera per l'esterno basata su un prestito oneroso da 2 milioni più diritto di riscatto a 8. Il club inglese vuole alzare la parte fissa per il prestito a 4 milioni ed inserire nell'operazione l'obbligo (e non i diritto) di riscatto a fine stagione.