TMW - Juve, il Wolverhampton spinge per Rogerio: offerta da 18 milioni

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Wolverhampton fa sul serio per Rogerio, terzino di proprietà della Juventus ma in prestito al Sassuolo. Secondo le ultime raccolte da TMW il club britannico, tramite Jorge Mendes, ha presentato una proposta da 18 milioni di euro ai bianconeri per il cartellino del classe '98. Una proposta allettante che la Juve valuterà molto attentamente in questi giorni, anche perché si tratterebbe di una grande plusvalenza per le casse bianconere.