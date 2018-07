TMW - Juve, incontro con Branchini. Poi summit con Riso per Caldara

Fonte: da Milano, Simone Lorini

© foto di Federico Gaetano

Altro pomeriggio di incontri per la Juventus. Dopo quello con la dirigenza del Genoa per definire il passaggio di Andrea Favilli al Grifone, il ds Fabio Paratici ha visto a Milano l'agente e intermediario Giovanni Branchini. Bocche cucite alla fine del summit, via ora all'incontro con l'agente di Mattia Caldara, Giuseppe Riso.