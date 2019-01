TMW - Juve, incontro con il Chievo per il prestito di Kean

Fonte: da Milano, Ivan Cardia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Incontro tra la dirigenza bianconera e il ds del Chievo Romairone, i veneti sono tornati a bussare alla porta della Vecchia Signora per Moise Kean. Chiesto il prestito del giovane attaccante vercellese, i bianconeri non sono convinti di farlo partire in questa sessione di mercato.