tmw Juve-Inter, termoscanner agli addetti ai lavori: i controlli anti-Coronavirus allo Stadium

Le abitudini sono cambiate per tutti in Italia dopo l'emergenza Coronavirus. E, ovviamente, anche il calcio che è ripartito ha modificato tanto dei suoi rituali. Come da circolare diffusa nei giorni scorsi dalla Lega Serie A, i club si sono organizzati predisponendo un servizio medico sanitario dotato di termoscanner per misurare la temperatura corporea a chi allo stadio può entrarci nonostante si giochi a porte chiuse.

Il pre di Juve-Inter Per Juventus-Inter, il big match di stasera, com'è ovvio che sia vale lo stesso discorso. Fotografi, giornalisti, addetti ai lavori al momento dell'ingresso allo Stadium vengono sottoposti ai nuovi controlli e, solo dopo aver ricevuto l'ok dagli operatori del servizio sanitario, possono proseguire nel percorso verso la propria postazione.