Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joao Ferreira, terzino destro 18enne del Benfica che approderà alla Juventus nell'ambito della trattativa che porterà l'estremo difensore Mattia Perin a Lisbona, verrà aggregato all'Under 23. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore verrà impiegato in Serie C, per farsi le ossa in vista del futuro in prima squadra.