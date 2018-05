TMW - Juve, la festa a Caselle: l’abbraccio sotto la pioggia dei tifosi

Dall’inviato a Caselle

La festa continua. Da piazza San Carlo, la tifoseria più cada della Vecchia Signora si sposta a Caselle, in attesa del volo proveniente da Roma, per accogliere la squadra e celebrare il settimo scudetto consecutivo. Nonostante la temperatura tutt’altro che primaverile e la pioggia, circa 300 i tifosi presenti, con striscioni, musica e tanto entusiasmo. Aereo partito all’1.20 da Roma, atteso a Torino per le 2.15.

2.20 - Il volo da Roma con i bianconeri è atterrato a Caselle. I tifosi attendono l’arrivo dei campioni d’Italia.

2.30 - Finalmente arriva la Juventus: Buffon e compagni possono abbracciare sotto la pioggia i tifosi bianconeri.