Fonte: inviato a Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Bologna riscatterà Riccardo Orsolini dalla Juventus. La decisione è giunta al termine di un vertice di mercato tra i dirigenti del club felsineo e quello bianconero, che si è tenuto nel pomeriggio a Milano. Gli emiliani avrebbero anche avanzato richiesta per qualche altro giocatore nel caso questi non rientrino nei piani tecnici del nuovo ciclo juventino. Riflettori puntati su Spinazzola e Kean, ma anche su qualche giovane che quest’anno si è guadagnato l’esordio nella massima serie passando dalla Seconda Squadra: in particolare Nicolussi Caviglia e Portanova, quest’ultimo seguito con insistenza anche dal Parma.

Probabile che i bianconeri – in proiezione Under 23 - si siano soffermati pure sul giovane difensore del Bologna Corbo, classe 2000, monitorato da diverso tempo e gestito dalla scuderia di Raiola. I quattordici milioni in entrata dall’operazione Orsolini, comunque, dovrebbero rimanere virtualmente in Emilia e rientrare interamente nell’operazione Demiral: la Juve, infatti, intende strappare alla concorrenza il difensore classe 1998 del Sassuolo, per il quale è pronto un contratto quinquennale.