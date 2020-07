tmw Juve-Lazio, Inzaghi perde anche Lukaku: il terzino non andrà neanche in panchina

A mezz'ora dal fischio d'inizio del big match contro la Juventus, Simone Inzaghi perde un altro pezzo nella sua Lazio: Jordan Lukaku, pur inserito in distinta ufficiale, non andrà infatti neanche in panchina per un problema dell'ultima ora.