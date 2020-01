Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia De Sciglio per Lawin Kurzawa, una trattativa nata rapidamente e entrata subito nel vivo in questi giorni, che oggi sembra essere arrivata alla svolta: è attesa in queste ore infatti la decisione sull'effettiva fattibilità dello scambio. In caso di semaforo verde tra le quattro parti coinvolte, il terzino italiano potrebbe andare a Parigi già oggi, ma non è da escludere un brusco stop. C'è ancora qualche incongruenza economica tra i soggetti coinvolti e le prossime ore dovrebbero essere decisive in un senso o nell'altro.