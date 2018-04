TMW - Juve, le ultime verso il Real: Allegri prepara il 4-3-3 d'attacco

Fonte: Dal nostro inviato al Santiago Bernabeu, Madrid

Senza Dybala, dentro Higuain e poi due tra Douglas Costa, Cuadrado e Mandzukic. Le sensazioni che sono arrivate e dalla rifinitura di Vinovo e dalle informazioni rimbalzate a Madrid, raccontano che potrebbe essere il croato a restare fuori, per dare poi una seconda opzione pesante in area in attacco ad Allegri da affiancare a Higuain. Non rinuncerà stavolta a Matuidi, al fianco di Pjanic che galleggerà tra regia e trequarti, e Khedira. Difesa praticamente fatta, Alex Sandro resta in netto vantaggio con Asamoah che ha qualche speranza, poi Benatia, Chiellini e De Sciglio. Con Buffon, chiaramente, tra i pali.