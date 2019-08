TMW - Juve-Lukaku, oggi ultimo tentativo per convincere Dybala

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di oggi ci sarà un ultimo tentativo, da parte della Juventus, di convincere Paulo Dybala al passaggio al Manchester United. L'argentino è rimasto del proprio avviso, cioè quello di non accettare il trasferimento in Premier League, ma i bianconeri sono confidenti di riuscire a convincerlo per poi chiudere il cerchio con l'arrivo di Romelu Lukaku.

RISCHIO STALLO - Attualmente la situazione è più ingarbugliata di quanto si potesse pensare fino a un paio di giorni fa. Lo scambio fra Cancelo e Danilo - con contropartita economica in favore della Juventus - è oramai a un passo dalla chiusura, invece Dybala rischia di far saltare anche il passaggio di Mario Mandzukic: il croato piace a prescindere, ma non è detto che l'affare vada in porto. Per la Joya è pronto un ingaggio da oltre 12 milioni di euro, con la Juve che potrebbe offrire una buonuscita.

ICARDI TORNA DI MODA - Lukaku poteva essere una carta perfetta per mettere in difficoltà l'Inter: una mossa per colpire due bersagli, togliere l'obiettivo principale ai nerazzurri, mettere in stallo la situazione di Icardi che, per mesi, è stato l'obiettivo numero uno della Juventus. Un no di Dybala gioca a favore dei dirigenti nerazzurri, soprattutto se ci dovesse essere un ritorno di fiamma.