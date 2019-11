Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Blaise Matuidi salta la Nazionale, dopo la botta al costato rimediato nel corso del posticipo di ieri tra Juve e Milan. Il centrocampista francese, sottoposto a controllo in nottata al J Medical, non ha riportato alcuna frattura alla costola. Bensì, evidenziata da una risonanza magnetica stamani, la frattura della cartilagine della decima costa, che non gli consentirà di affrontare le prossime sfide con la Francia. "Mi dispiace non poter esserci per questa partita - ha scritto Matuidi sui social -. Ma sono certo che la Francia andrà a prendersi la qualificazione. In attesa del mio rientro".