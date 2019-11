Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Blaise Matuidi salta la Nazionale, dopo la botta al costato rimediato nel corso del posticipo di ieri tra Juve e Milan. Il centrocampista francese, sottoposto a controllo in nottata al J Medical, non ha ha riportato alcuna frattura. Ma la forte contusione non gli consentirà di affrontare le prossime sfide con la Francia. "Mi dispiace non poter esserci per questa partita - ha scritto Matuidi sui social -. Ma sono certo che la Francia andrà a prendersi la qualificazione. In attesa del mio rientro".