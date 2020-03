tmw Juve-Milan, ipotesi porte chiuse: la decisione definitiva arriverà stasera

Ore di attesa per i tifosi di Juventus e Milan in vista della gara di Coppa Italia in programma per mercoledì. Resta infatti molto concreta la possibilità che la semifinale di ritorno di possa giocare a porte chiuse. La decisione definitiva verrà presa in serata, dopo un'altra riunione della Regione Piemonte: se il decreto verrà prorogato la sfida verrà disputata a porte chiuse.