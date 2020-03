tmw Juve-Milan rinviata, il prefetto di Torino: "Decisione concordata con i Ministeri"

vedi letture

Claudio Palomba, prefetto di Torino, ha parlato ai giornalisti dopo aver deciso di rinviare la partita valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan prevista per domani sera: "Questa decisione nasce un po' da alcune risultanze che sono emerse dall'unità di crisi. Abbiamo fatto comitato fino a poco fa, e abbiamo visto che non è sempre possibile andare a identificare le persone a prescindere dalla residenza e quindi i tifosi e le persone possono provenire anche da regioni ad alto contagio. Quindi, sentiti anche il ministero della Salute, dell'Interno e dello Sport, si è concordato la necessità di un intervento urgente che il prefetto può fare in base alla legge. Si è ritenuto, vista la situazione di differire la partita".

Ci saranno ripercussioni su altre partite?

"Io posso decidere sulla gara del Torino perché per ora non c'è altro in programma. Su Juve-Inter non decide il prefetto di Torino ci sarà una necessità anche per altre partite che non riguardano queste squadre e basta".

Il comitato tecnico scientifico del Governo ha consigliato l'interruzione delle manifestazioni sportive per i prossimi 30 giorni, lei pensa che andremo in questa direzione?

"Non so, ci saranno decsioni che prenderà eventualmente chi ha la competenza".