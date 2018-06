TMW - Juve, Newcastle in pressing per Sturaro: possibile rilancio

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Newcastle sempre attivo per arrivare a Stefano Sturaro: la prima offerta dei Magpies è di 13 milioni di euro, la Juventus ne chiede 20 per chiudere a 15-16. Rafa Benitez è un grande estimatore del centrocampista ex Genoa, il club inglese potrebbe accelerare e provare a chiudere visto il pressing del proprio allenatore.