TMW - Juve, Paratici: "Champions difficile. Vogliamo confermarci in Italia"

Fonte: dal nostro inviato, Marco Frattino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato dal palco durante il Football Leader 2019 a Napoli, dopo aver ricevuto il premio come dirigente dell'anno: "Il colpo Ronaldo? Questo è un premio che va condiviso con il mio club, questo affare non è stato fatto da un singolo. E' stato un grande colpo per tutto il calcio italiano, vediamo il migliore al mondo tutte le domeniche e questo ha dato lustro alla Serie A".

Qual è la formula magica per vincere otto scudetti?

"Non c'è, speriamo di continuare. E' un record difficilmente eguagliabile, nessuno avrebbe scommesso un euro su questo percorso. Non c'è una linea sicura per vincere, certamente c'è tanto lavoro alle spalle".

Quali sono gli obiettivi futuri?

"Vogliamo confermarci in Italia, tutti aspettiamo la Champions da tanto tempo ma è una competizione difficile. Ogni anno ci sono 10-12 formazioni in grado di vincerla. A un certo punto, tutto dipende dai dettagli, dal momento di forma e da un po' di fortuna".

Il prossimo mercato?

"Abbiamo una rosa molto competitiva, difficilmente migliorabile. Certamente proveremo a farlo, ma aspettiamo il nuovo allenatore. Poi vedremo cosa fare insieme a lui".