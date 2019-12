TMW - Juve, Paratici: "Non siamo preoccupati. CR7 meritava Pallone d'Oro"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

Raggiunto da TMW al Gran Galà del Calcio, il ds della Juventus, Fabio Paratici, commenta il secondo posto dei bianconeri dopo il sorpasso dell'Inter: "Non siamo preoccupati, siamo a dicembre e ci siamo alternati. È un momento del campionato, è già capitato che non fossimo primi in questo periodo e poi siamo riusciti a vincere".

Cristiano Ronaldo vive un momento difficile.

"Mah, io non lo vedo. Come sapete è stato fuori per un periodo e dobbiamo ringraziarlo perché si è sempre messo a disposizione del mister, anche in una condizione non ottimale. Non si è potuto allenare per un piccolo periodo, è normale che abbia alcuni momenti di non forma ottimale".

Che ne pensa del quarto posto di Cristiano Ronaldo nella classifica del Pallone d'Oro?

"L'abbiamo sempre detto. Pensiamo che meritasse di vincere. Poi in questi premi le classifiche sono sempre opinabili".

Dybala sta facendo benissimo.

"È un gran giocatore, il nostro numero dieci e non a caso".