TMW - Juve-Pastorello, non solo Lukaku: il punto sull’incontro

Fonte: Hanno collaborato Ivan Cardia, Alessandro Rimi, Giovanni Albanese

Nel corso dell'incontro fra Fabio Paratici e Federico Pastorello non si è parlato solo di Romelu Lukaku. Come raccolto da TMW infatti, Pastorello ha portato offerte dalla Premier League e dalla Ligue 1 per Sami Khedira (il tedesco piace al Monaco), uno dei giocatori in uscita che la Juventus cercherà di vendere durante questa finestra di mercato. Presente all’incontro anche Federico Cherubini, braccio destro di Paratici, che si è intrattenuto più a lungo con Pastorello anche dopo che Paratici ha lasciato gli uffici milanesi della Juventus.

LARGO AI GIOVANI - Nel corso dell'incontro milanese, Pastorello e Paratici hanno discusso anche del futuro di due giovani della primavera bianconera, Franco Tongya e Matteo Anzolin.