TMW - Juve-Perin, visite mediche solo nei prossimi giorni

Fonte: dall'inviato a Torino, Marco Spadavecchia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancora niente visite in programma per Mattia Perin. Il portiere del Genoa non sta effettuando i test medici al JMedical e non c'è niente in calendario per le prossime ore. A prescindere da questo, secondo quanto raccolto dal nostro inviato, l'affare è a un passo: il giocatore è a Torino e le visite saranno effettuate nei prossimi giorni.