Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La situazione di Gonzalo Higuain, oggi fermatosi in allenamento, appare molto simile a quella di Paulo Dybala la settimana scorsa. Ovvero: l'argentino oggi ha svolto personalizzato a seguito di un affaticamento alla coscia sinistra, ma - secondo quanto raccolto da TMW - al momento non sembra in discussione per la trasferta di Roma. L'attaccante sarà dunque valutato nei prossimi giorni: domenica sera all'Olimpico dovrebbe comunque essere a disposizione di Sarri.