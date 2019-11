TMW - Juve, personalizzato per Ronaldo e De Ligt: in dubbio col Milan

Fonte: inviato a Torino

Lavoro personalizzato, nel corso della seduta d'allenamento mattutina, per Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt. Il primo ha accusato un affaticamento all'adduttore nel corso del match di Mosca, il secondo ha rimediato una leggera distorsione alla caviglia sinistra nel corso del derby di sabato scorso. Restano entrambi in dubbio per la sfida di domenica sera con il Milan, seppur con relativo ottimismo sul recupero: saranno valutati nelle prossime ore.