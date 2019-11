TMW - Juve, Pjanic: "Primo obiettivo raggiunto. CR7 tornerà a brillare"

Fonte: dall'inviato a Torino, Marco Conterio

Miralem Pjanic in mixed zone dopo il successo contro l'Atlético Madrid: "Non so quanti palloni ho toccato, sono contento per la panchina poi si sa che nel modo di giocare di Sarri il mo posto è molto importante. Spesso provano a prendermi, ma provo a liberarmi il più possibile. Parlando della squadra sta ottenendo ottimi risultati senza dimenticare che siamo gli unici in Europa a non aver ancora perso, vincendole quasi tutte. Oggi abbiamo raggiunto il primo obiettivo, siamo contenti e adesso ci riposiamo per essere in forma per la prossima partita di campionato".

Juve ora testa di serie: "Vedremo il sorteggio, non dipende da noi. Abbiamo fatto il nostro, volevamo essere primi nel girone e non era semplice. Ora vediamo cosa ci aspetterà. Vogliamo vincere questa coppa, chiunque arriverà ci prepareremo al meglio per affrontare la partita".

Su Cristiano Ronaldo: "Sta meglio. Aveva questo piccolo problema al ginocchio, ma è il giocatore più importante che abbiamo. Ha dimostrato negli ultimi tempi che è stato il numero uno e non ci preoccupiamo, perché saprà rimettersi bene. Poi oggi c'è qualcuno che è più in forma ma non importa, l'imporante è che la squadra vinca".

Tu in che condizioni sei?: "Io sto bene. Avevo un piccolo problema all'adduttore a Lecce. Abbiamo forzato i tempi dopo, non è successo niente e adesso sto bene".