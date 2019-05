TMW - Juve-Pochettino, Trippier o Eriksen per evitare la clausola

© foto di Imago/Image Sport

La Juventus studia come arrivare a Mauricio Pochettino, tecnico argentino del Tottenham. Il problema da risolvere non è tanto l'eventuale contratto - già pronto un triennale a 12 milioni di euro annui - quanto trovare il modo per aggirare la clausola rescissoria. Pochettino, sia in caso di vittoria che di sconfitta in finale di Champions, andrà personalmente da Levy a chiedere di essere liberato, ma non è detto che questo accada.

INSERIMENTO DI UN GIOCATORE - Così, per riuscire a eludere il problema, la Juventus ha messo gli occhi su due calciatori: uno è Kieran Trippier, terzino destro che andrebbe a prendere il posto di Joao Cancelo (molto ambito in Inghilterra dal Manchester United, ma non solo), l'altro è Christian Eriksen: profili diversi, così come sono differenti le premesse. Il danese ha molto mercato - è valutato circa 80 milioni, ma è in scadenza 2020 - e dietro c'è il Real Madrid, che lo sta seguendo da diverso tempo. Trippier invece è uno dei fedelissimi di Pochettino che, a quel punto, sarebbe forse ipervalutato (dai 40 milioni in su) per far sì che il Tottenham decida di fare un doppio pacco regalo. Anche di loro si è parlato ieri nell'incontro con Trimboli, avvenuto nel pomeriggio a Palazzo Parigi.

AFFARE NON SEMPLICE - La Juventus deve ancora trovare la quadratura del cerchio, prima della finale di Champions sarà complicato avere un qualcosa di più dettagliato. A meno che non ci siano altre scelte che, attualmente, sembrano tutte congelate.