TMW - Juve, presi due giovani classe 2005: Vacca e Domanico

Fonte: inviato a Torino

C'è anche un mercato di prospettiva, funzionale per le formazioni giovanili. La Juventus ha acquisito a titolo definitivo il cartellino di due giovani classe 2005: si tratta di Alessio Vacca, attaccante centrale, proveniente dal Novara; e Saverio Domanico, difensore con spiccate qualità nel gioco aereo, in arrivo dalla Paganese. Entrambi giocheranno nel prossimo campionato nazionale Under 15 con la maglia bianconera.