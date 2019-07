TMW - Juve Primavera, domani il raduno: 27 i convocati da Zauli

Fonte: inviato a Torino

© foto di Vincenzo Ranalli

Quattro portieri, nove difensori, nove centrocampisti e cinque attaccanti. Saranno ventisette gli elementi a disposizione del neo allenatore della Juve Primavera, Lamberto Zauli. Nessun volto nuovo, l’organico momentaneamente è costituito dai classe 2001 al secondo anno in Under 19 e dai 2002 ereditati dalla scorsa Under 17 bianconera.

A giocarsi la maglia da titolare tra i pali saranno Garofani, Raina, Sava e Dadone. In difesa: Riccio, Spina e Dragusin e Vlasenko si ritroveranno al centro della difesa come in Under 17, Anzolin, De Winter, Boloca, Bandeira e Verduci proseguiranno il loro percorso di crescita sulle corsie basse. Seconda stagione nella categoria per i centrocampisti Francofonte, Leone e Penner, che ritroveranno Tongya e tutti gli altri promettenti freschi di promozione nella categoria: Ahamada, Brentan, Poletti, Sekulov e Zanchetta. In avanti, in attesa del rientro dagli impegni con la Nazionale di Petrelli e Fagioli (insieme a Gozzi), ci sarà lo spagnolo Moreno, e gli ex Under 17 Da Graca, Abou, Fontana e Lipari. Dopo i primi giorni di lavoro al centro sportivo di Vinovo, il gruppo andrà in ritiro a Morgex, ai piedi del Monte Bianco in Val d’Aosta, dal 22 al 31 luglio.