TMW - Juve Primavera, si chiuderà il rapporto anche con mister Baldini

Fonte: inviato a Torino

Si va verso la separazione con il terzo allenatore di questa stagione in casa Juve. Dopo Massimiliano Allegri e Mauro Zironelli, il club bianconero non proseguirà il rapporto con il tecnico della Primavera Francesco Baldini. In una stagione che era cominciata nel migliore dei modi e che poi ha subito un rallentamento in corsa e un improvviso calo sul finale, Baldini ha dovuto sperimentare una gestione più certosina dell’organico per via della promozione di diversi giovani in categoria superiore. Oltre a Nicolussi (da gennaio in pianta stabile in Prima Squadra), Gozzi e Portanova che hanno esordito in Serie A, altri undici giovani Primavera hanno collezionato quest’anno la loro prima presenza tra i professionisti giocando in Serie C con l’Under 23. L’amarezza finale in Primavera è stata rappresentata dalla mancata qualificazione ai play off per un solo punto. Un aspetto che probabilmente è stato determinante sulla scelta – presto ufficiale – di non proseguire il rapporto con Baldini, che nella stagione 93-94 aveva esordito in Serie A da calciatore proprio con la maglia bianconera.