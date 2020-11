tmw Juve, rifinitura alla vigilia del Ferencvaros: Chiellini regolarmente in gruppo

vedi letture

Juventus in campo alla Continassa per la rifinitura in vista della gara contro il Ferencvaros di domani in Champions League. Giorgio Chiellini sta svolgendo regolamente l'allenamento con il resto dei suoi compagni. Di seguito il video di TuttoMercatoWeb.com.