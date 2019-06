TMW - Juve, rinforzo per la Primavera: arriva Javi Lopez dall'Alaves

Fonte: inviato a Torino

© foto di Federico Gaetano

La Juventus ha completato una fitta attività di scouting su un laterale mancino per la prossima formazione Primavera. Il cerchio si è stretto intorno a Javi Lopez del Deportivo Alaves: il classe 2002 dovrebbe arrivare alla Continassa a inizio della nuova stagione, al servizio di una guida tecnica ancora da individuare. Malgrado non sia stato ancora ufficializzato, infatti, Francesco Baldini sarebbe già stato avvisato della mancata riconferma per il nuovo anno.