TMW - Juve, riscattato dal Palermo l'attaccante Marco Da Graca

Dopo una stagione in crescendo in Under 17, agli ordini di mister Francesco Pedone, la Juventus ha deciso di riscattare dal Palermo Marco Da Graca. L'attaccante classe 2002 si è reso protagonista di un ottimo finale di stagionale andando a rete pure nella finalissima della Future Cup che ha vinto vittoriosi i bianconeri contro l'Ajax. Sarà a disposizione del prossimo allenatore della Primavera, con ogni probabilità Lamberto Zauli.