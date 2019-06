TMW - Juve. Sarri è solo il primo volto nuovo. Dionisi per l'Under 23

Fonte: inviato a Torino

Quello di Maurizio Sarri è solo il primo volto nuovo della nuova stagione in casa Juve. Al netto delle ufficialità, infatti, buona parte dei coach della stagione passata risultano fuori dai giochi per il futuro prossimo. Tenendo vive le speranze di chi ha sempre sognato di sedere su una panchina bianconera.

Archiviato il discorso Sarri, che molto presto renderà nota la squadra dei suoi collaboratori, l’attenzione si sposta sull’Under 23. In attesa di conoscere le regole relative alle Seconde Squadre, la nota stonata è che per il secondo anno la Juve potrebbe ritrovarsi da sola ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C. Un aspetto che la dice lunga su quanto il mondo calciofilo italiano sia ancora lontano dal concetto di valorizzazione dei giovani.

Tornando alla panchina lasciata vacante da Mauro Zironelli, invece, a prendere quota negli ultimi giorni è il nome di Alessio Dionisi, reduce da alcune stagioni esaltanti con organici piuttosto giovani. L’allenatore classe 1980, la scorsa stagione alla guida dell’Imolese con cui ha un contratto che andrebbe rescisso con largo anticipo, si aggiunge alla rosa dei più nomi più roboanti di Fabio Pecchia, Alfredo Aglietti e Fabio Grosso. E sarebbe pure favorito di fronte allo scenario attuale.

In Primavera l’erede di Francesco Baldini - che qualche settimana fa ha rifiutato la Sambenedettese prima che questa chiudesse il cerchio su Montero – potrebbe essere Francesco Pedone, nelle ultime stagioni alla guida dell’Under 17 bianconera. Piace anche Lamberto Zauli, che sta facendo bene con gli Under 19 dell’Empoli. Da definire anche la posizione di Paolo Beruatto nell’Under 16 juventina. Mentre appare ormai certa, dopo quattro annate in bianconero, la fine del rapporto con Giovanni Valenti, che nell’ultima stagione ha fatto un bel lavoro alla guida degli Under 15. Su una formazione Youth maschile potrebbe essere dirottato Alessandro Spugna, autore di una stagione straordinaria la stagione passata alla guida della Juventus Women Primavera.