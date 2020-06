tmw Juve, Sarri riflette su Douglas e Khedira: carta Cuadrado, speranze per Pjanic

I dubbi di Maurizio Sarri alla vigilia del match con il Milan sono legati anche al maltempo. Piove copiosamente da giorni a Torino, e domani sera nella fascia oraria che vedrà il ritorno in campo della Juve (in semifinale di Coppa Italia) sono previste ancora violente precipitazioni. Un aspetto che potrebbe aumentare le difficoltà del match sul piano della gestione fisica (dopo oltre due mesi di stop) e spingere il tecnico a fare qualche scelta mirata a cautelare quei giocatori che arrivano da un lungo periodo di inattività, perché infortunati prima dell’interruzione della stagione. In tal senso, occhi puntati su Khedira e Douglas Costa. Il tedesco, che difficilmente può garantire i novanta minuti, potrebbe aprire lo spazio per Pjanic: il bosniaco sta bene e potrebbe guidare il centrocampo, mentre Bentancur darebbe garanzie anche da mezzala destra. L’altro dubbio è relativo alla fascia destra. Cuadrado potrebbe partire titolare da terzino destro ma non è escluso che venga riproposto da esterno alto come nella gara d’andata, quantomeno in staffetta con Douglas Costa. Danilo, che si è allenato bene negli ultimi giorni, è pronto per coprire la fascia destra difensiva. La notte porta consiglio, Sarri prepara le sorprese anti Milan.